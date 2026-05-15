Shintaro Kago erklärt modische Paranoia und das Balancen zwischen Satire und Horror

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Shintaro Kago ist ein japanischer Guro-Manga-Künstler, bekannt für seine fesselnden und einzigartigen Horrorwerke sowie für seine Komödie und Satire. Sein Stil wurde als "modische Paranoia" bezeichnet, aber im Gespräch mit Kago auf der Comicon Napoli in diesem Jahr haben wir die Wahrheit hinter dem Label erfahren.

"Das ist keine Definition, die ich mir selbst gegeben habe, und tatsächlich wird sie in Japan überhaupt nicht verwendet," erklärte Kago. "Japaner bezeichnen meine Kunst nicht als modische Paranoia. Dieser Begriff wird immer beliebter, um meine Werke hier außerhalb Japans zu beschreiben. Und ich dachte einfach, dass es mir nichts ausmacht, also habe ich das genutzt."

Kago ist nicht nur für seine grotesken Horrorwerke bekannt, sondern schreibt oft auch experimentelle Comedy-Manga. Er ist dafür bekannt, die vierte Wand zu durchbrechen und das Seitenlayout für komödiantische Effekte zu verändern. Kago ist vor allem für seine Horrorwerke bekannt, aber wenn er für den Rest seines Lebens ein Genre wählen müsste, würde er tatsächlich mehr Satire wählen.

"Wenn ich wählen müsste, würde ich das Element der Satire wählen. Ich denke, das Element des Horrors ist etwas, das ich mehr für die Öffentlichkeit tue", sagte er. Auch wenn sein Stil eher zum Horror neigen mag, können die grotesken Elemente seiner Zeichnungen auch für komödiantische Effekte genutzt werden. "Ich würde sagen, dass es ein kindliches Element gibt, weil es so ist, als müsste ich es erklären, ich würde es mit Kindern vergleichen, die ein Sandschloss bauen und es dann nur zum Spaß zerstören. Und ich mache das Gleiche mit Körpern. Also ist es etwas, das irgendwie kindlich ist", beschrieb Kago.

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