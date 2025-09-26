Shinobi: Art of Vengeance sollte jetzt auf Nintendo Switch besser aussehen

HQ

Wenn Sie kürzlich eine Kopie von Shinobi: Art of Vengeance auf Nintendo Switch ergattert haben und dachten, dass die Lösung vielleicht nicht Ihren Erwartungen entsprach, haben wir einige gute Neuigkeiten für Sie.

Sega hat nun bekannt gegeben, dass ein Update für das Spiel eingetroffen ist, ein Update, das die Bildschirmauflösung auf der Plattform verbessert und gleichzeitig ein paar Fehler beseitigt. Die vollen Nasen erklären:



Verbesserte Bildschirmauflösung.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Fortschritt in der Phase "Neo City" blockiert wurde, durch den ein Ort, an dem ein Kusarifundo (Ninja-Haken) benötigt wurde, verschwinden konnte. Darüber hinaus werden Speicherdaten, die aufgrund dieses Problems bereits hängen geblieben sind, beim Laden automatisch repariert.



Kleinere Fehler behoben.



Für mehr über Shinobi: Art of Vengeance, verpassen Sie nicht unsere vollständige und begeisterte Rezension des Spiels.