Shinobi: Art of Vengeance sollte jetzt auf Nintendo Switch besser aussehen
Es ist ein Update eingetroffen, um die Auflösung der Version zu verbessern.
Wenn Sie kürzlich eine Kopie von Shinobi: Art of Vengeance auf Nintendo Switch ergattert haben und dachten, dass die Lösung vielleicht nicht Ihren Erwartungen entsprach, haben wir einige gute Neuigkeiten für Sie.
Sega hat nun bekannt gegeben, dass ein Update für das Spiel eingetroffen ist, ein Update, das die Bildschirmauflösung auf der Plattform verbessert und gleichzeitig ein paar Fehler beseitigt. Die vollen Nasen erklären:
