Shinji Mikami verlässt Tango Gameworks nach fast 13 Jahren

Shinji Mikami, CEO und Gründer von Tango Gameworks, wird das Studio nach fast 13 Jahren verlassen.

Dieser Weggang wurde von Todd Vaughn, Senior Vice President von Bethesda, bestätigt, der in einer unternehmensweiten E-Mail sagte, dass "Shinji Mikami beschlossen hat, Tango Gameworks in den kommenden Monaten zu verlassen." Mikami-san ist seit 12 Jahren eine kreative Führungskraft und unterstützender Mentor für junge Entwickler bei Tango", fuhr Vaughn fort. "Durch seine Arbeit an der Evil Within-Franchise, Ghostwire: Tokyo und natürlich Hi-Fi Rush."

Mikami war nicht nur an den Spielen beteiligt, die bei Tango Gameworks entwickelt wurden, sondern arbeitete auch an zahlreichen Resident Evil-Spielen, Dino Crisis, Viewtiful Joe und Vanquish. Es ist nicht klar, was Mikamis nächste Schritte sind, aber da er in den kommenden Monaten geht, wird Tango Gameworks nach einem Ersatz suchen.

Was halten Sie von Shinji Mikamis Ausstieg?

Danke, TrueAchievements.