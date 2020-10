Shinji Mikami: "Die Qualität von Resident Evil 3 war eher am unteren Ende"

Resident Evil 3: Nemesis war auf der Playstation ursprünglich kein nummerierter Teil der Reihe, doch im Laufe der Entwicklung entschied sich Capcom dazu, das Projekt als Nachfolger des erfolgreichen Resident Evil 2 zu handhaben (eigentlich hätte Resident Evil Code: Veronica der wahre Nachfolger sein sollen). In einem Interview mit dem Serienschöpfer und Horror-Meister Shinji Mikami erfuhr Archipel, was der erfahrene Entwickler heute über die beiden Spiele denkt:

"Das Unternehmen hat uns gebeten, einen nummerierten Titel daraus zu machen. Deshalb mussten wir [einiges] ändern, um mehr Spieler zufrieden zu stellen. Das war schwierig. Am Ende ist es ein nummerierter Titel der Resident-Evil-Serie geworden, aber die Qualität ist ein bisschen am unteren Ende. Auf der anderen Seite haben wir Resident Evil Code: Veronica, was kein nummerierter Titel ist. Dieses Spiel [hätte es jedoch eher] verdient, ein nummerierter [Ableger] zu sein. Es wurde aus politischen Gründen zwischen Capcom und dem Konsolenhersteller nicht zu einem [Hauptableger]."