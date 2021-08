Shin Megami Tensei V: Wütende Engel bedrohen Nahobino im neuen Trailer

Atlus hält sich sehr bedeckt, wenn sie von Shin Megami Tensei V sprechen und das merkt man ihren Trailern natürlich ebenfalls an. Im neuen Video erkennt man ein paar wiederkehrende Themen (etwa dass sich unsere Kameraden und Freunde mit Dämonen einlassen, um die Kraft zu erlangen, ein spezifisches Ziel zu erreichen), doch zwischen all den Kampfszenen, in denen unser Protagonist mit Engeln, Dämonen und düsteren Fantasiewesen konfrontiert wird, lassen sich nur wenige Details ausmachen, die Rückschlüsse zulassen.

Derweil verspricht der japanische Twitter-Account des Entwicklers, dass kommende Woche eine zweite Ausgabe des internen SMTV-Nachrichtenformats übertragen wird. Das Video bietet sicherlich ein paar handfestere Informationen - sofern es übersetzt wird. Shin Megami Tensei V erscheint am 12. November auf der Nintendo Switch.