Shin Megami Tensei V wird 2021 weltweit auf Nintendo Switch veröffentlicht

Atlus hat die Nintendo Direct Mini heute für sich genutzt, um neue Informationen zur JRPG-Reihe Shin Megami Tensei zu melden. Die Japaner arbeiten nicht nur an einer HD-Version des dritten Ablegers, es gab auch neue Videoeindrücke zu Shin Megami Tensei V, der nächsten vollwertigen Installation der Reihe. 2017 wurde das Vorhaben erstmals offiziell angekündigt und im kommenden Jahr soll es exklusiv auf der Nintendo Switch erscheinen. Den Wünschen der vielen Fans folgend, hat Atlus bestätigt, dass Spieler auf der ganzen Welt am gleichen Tag in den Genuss von Shin Megami Tensei V kommen werden. Wir sehen im neuen Video außerdem unseren Titelhelden:

