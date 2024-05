Shin Megami Tensei V: Vengeance Vorschau: Die definitive Art, das JRPG zu erleben

HQ

Ich schäme mich nicht zu sagen, dass das Leistungsniveau, das die Nintendo Switch bietet, mich oft an bestimmte Spiele auf der Plattform erinnert. Egal, ob es sich um einen Shooter, einen Kämpfer oder sogar ein ausuferndes JRPG handelt, ich vermeide es oft, bestimmte Spiele auf der Plattform zu spielen, und manchmal vermeide ich sie sogar ganz, wenn es keinen zusätzlichen Ort gibt, an dem ich sie erleben kann. Das war genau der Grund, warum ich nicht zu Shin Megami Tensei V geströmt bin, als es debütierte, denn ehrlich gesagt würde ich lieber zusehen, wie Farbe trocknet, als eine andere grafisch karge Welt zu erkunden, die nur aufgrund der Leistung des Geräts geschaffen wurde, das sie ihr Zuhause nennt.

Im Februar dieses Jahres gab SegaNintendo Direct bekannt, dass es an einer PlayStation-, Xbox- und PC-Portierung dieses neuesten Spiels arbeitet, einer mit verbesserter Leistung, besserer Grafik und sogar einer ganzen Reihe neuer Inhalte, um sicherzustellen, dass diejenigen, die das Spiel bereits erlebt haben, auch einen Grund haben, sich zu freuen. Unnötig zu erwähnen, dass ich die Chance ergriffen habe, nach London zu fahren, um ein paar Stunden des Spiels durchzuspielen, um zu sehen, wie es sich entwickelt.

Für diejenigen, die die ursprüngliche Switch-Version gespielt haben, ist das meiste von dem, was Sie in dieser neuen Ausgabe finden werden, so ziemlich dasselbe. Die gleiche Handlung, mit den gleichen Schauplätzen, den gleichen Charakteren, den gleichen Dämonen, das Spiel ist in seiner Gesamtheit erhalten geblieben. Aber neben aktualisierten Editionen von Spielen wie Persona 5 Royal gibt es auch eine Reihe neuer Dinge, die man sich ansehen kann.

Du kannst dich nicht nur auf neue Dämonen freuen (insgesamt über 240), neue Orte, die es zu erkunden gilt, ein neues Transportsystem, mit dem du dich leichter durch jedes Level bewegen kannst, sondern auch auf eine völlig neue Geschichte. Im Wesentlichen gibt es nun zwei Kernpfade der Geschichte, denen man folgen kann; Canon of Creation und Canon of Vengeance. Das eine ist das Shin Megami Tensei V, das Sie bereits kannten, und das andere, Canon of Vengeance (wie das Spiel betitelt wurde), gibt uns eine neue Möglichkeit, das Spiel mit einer Erzählung zu genießen, die sich auf eine Figur namens Yoko Hiromine konzentriert. Ich werde Ihnen nicht sagen, dass es um Längen besser ist als die Originalgeschichte, denn in der Praxis scheint es nicht viel zu geben, was die beiden trennt. Es sind sowohl komplexe als auch seltsame Handlungsstränge, bei denen man viel in die Serie im Allgemeinen investieren muss, um sie wirklich zu genießen und zu schätzen. Wenn nicht, nun... Sie werden wahrscheinlich nur wie eine seltsame Geschichte über Engel und Dämonen rüberkommen.

Diese Logik lässt sich auf viele der neuen Inhalte für SMTV: Vengeance anwenden, denn obwohl die neuen Schauplätze interessant zu erkunden sind, mit neuen Geheimnissen, Feinden, denen man sich stellen muss, und tonnenweise zusätzlichen Nebenquests, die es zu überwinden gilt, stehen sie auch vor vielen der gleichen Probleme wie die ursprünglichen Orte. Sie sind ziemlich starr und machen nicht gerade Lust, abseits der ausgetretenen Pfade zu erkunden, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Bewegung ziemlich steif ist und die Manövrierfähigkeit begrenzt ist, und vor allem, weil man nie weiß, in welcher Art von Kampf man sich wiederfinden wird, da die Gegnerstufen und Informationen nie angezeigt werden, bis man in den Kampf einsteigt. Das war eine Lektion, die ich ziemlich früh neu lernen musste, nachdem ich einen Kampf mit einem enorm mächtigen Mara-Dämon aufgenommen hatte (der für jeden, der noch nie ein Shin Megami -Spiel gespielt hat, im Grunde einem Penis im Rollstuhl ähnelt...).

Glücklicherweise hat Atlus in dieser Vengeance Edition ein Feature hinzugefügt, das sich am besten als kompletter Game Changer beschreiben lässt. Sie können jetzt speichern, wann immer Sie wollen. Ja, Sie müssen nicht warten und in jedem Level vorgegebene Punkte verwenden, Sie können einfach speichern, indem Sie eine Schnellaktionstaste auf dem Steuerkreuz drücken, und ja, das macht das Gameplay sowohl viel weniger anspruchsvoll als auch frustrierend. Wenn man die neuen Inhalte zu dieser Sparverbesserung hinzufügt und die Tatsache, dass das Spiel mit einer seidenweichen Bildrate mit detaillierteren Grafiken und Grafiken in einer höheren Auflösung gespielt wird, lässt sich nicht leugnen, dass dies definitiv und beste Art ist, Shin Megami Tensei V zu spielen.

Sicher, man kann immer noch sagen, dass dies in erster Linie ein Spiel war, das für die Switch entwickelt wurde, da den Levels ein Grad an Details und Tiefe fehlt, den wir in JRPGs sehen, die für andere Plattformen als die Switch entwickelt wurden. Außerdem sind die Benutzeroberfläche und die Menüs oft unnötig komplex, was wahrscheinlich daran liegt, dass es ehrlich gesagt zu viele Dämonen gibt, um sie zu sammeln und dann zu leveln (trotz nur begrenzter Gruppengröße). Aber insgesamt ist dies eine viel bessere und qualitativ hochwertigere Version von Shin Megami Tensei V, eine, die wiederkehrende Spieler auf ihre neuen Ergänzungen überprüfen sollten und zu der neue Spieler tendieren sollten, da sie einfach in fast jeder Hinsicht besser ist.