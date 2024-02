Shin Megami Tensei V: Vengeance ist eine nie zuvor gesehene Geschichte, die in einer definitiven Ausgabe erscheint

In diesem Jahr geht Atlus mit einem Titel für jedes seiner großen Franchises aufs Ganze. Zuerst mit dem Erfolg, der bereits Persona 3 Reload ist, wird er mit dem Debüt von Metaphor ReFantazio Ende 2024 seinen Höhepunkt erreichen, und im Sommer werden wir mit Shin Megami Tensei V: Vengeance ein neues letztes Kapitel in der Geschichte von Shin Megami Tensei V sehen, das vor wenigen Augenblicken beim Nintendo Direct Partner vorgestellt wurde.

SMT V: Vengeance führt uns zurück in das Universum der Stadt Tokio, in der sich Dämonen Zugang zu unserer Welt verschaffen und wir sie bekämpfen müssen. Dieses Mal präsentiert uns Atlus eine originelle Geschichte, die den Ereignissen von SMT V folgt, voller Rache, Kampf und viel von dem JRPG-Stil, den das Studio so gut ausstrahlt, jetzt in einer definitiven Edition vereint.

Shin Megami Tensei V: Vengeance erscheint am 21. Juni 2024 für Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series.