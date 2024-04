Shin Megami Tensei V: Vengeance fügt 75 Stunden neuen Inhalt hinzu

HQ

Und passt das alles auf eine Nintendo Switch-Cartridge? Das ist die Frage, die mir durch den Kopf geht, nachdem Produzent Shinjiro Takata, Regisseur Shiego Komori und Komponist Ryota Kozuka neue Details über Shin Megami Tensei V: Vengeance enthüllt haben.

Das Trio der Serienhistoriker bei Atlus hat diese neue Version von SMTV in die Hand genommen und in einem Interview mit Gamespot einige wirklich überraschende Fakten verraten. Zunächst einmal wird die geschätzte Zeit, die es dauern wird, die neuen Inhalte durchzuspielen, auf etwa 75 Stunden geschätzt, so dass wir diese Version bereits als die königliche Behandlung bezeichnen können, die Persona 5 großartig gemacht hat. Wir wissen jedoch, dass sich die neue Geschichte hier nicht mit dem Original überschneidet, sondern auf einem anderen Weg verläuft, was ihr auch das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zu den anderen Arbeiten des Studios in seiner JRPG-Serie verleiht.

Aber es sind nicht nur neue Features, Feinde und Charaktere (wie das neue Gruppenmitglied), mit denen Vengeance vollgepackt ist. Außerdem haben sie 80 % der Themen von Shin Megami Tensei V neu geschrieben und einen ganzen Haufen mehr zu einem Soundtrack hinzugefügt, der für seinen Stilmix berühmt ist. Tatsächlich räumte Kozuka ein, dass sie "etwa 20 neue Themen für die Kämpfe" komponiert haben, was eine absolut barbarische Menge ist.

Weniger als zwei Monate vor der Veröffentlichung von Shin Megami Tensei V: Vengeance (14. Juni für PlayStation, Xbox, PC und Nintendo Switch) können wir es kaum erwarten, uns selbst ein Bild zu machen und euch unseren vollständigen Test zu präsentieren.