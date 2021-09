Shin Megami Tensei V: Spielwelt Da'at öffnet ihr euch durch Kämpfe und Erkundung

HQ

Atlus startete die Woche mit einer neuen Ausgabe ihres Videotagebuchs zum Thema Shin Megami Tensei V. Die Entwickler wollten diesmal die Erkundung der Spielwelt Da'at in den Vordergrund rücken, sie waren aber vor allem damit beschäftigt, die merkwürdige Terminologie des Spiels zu erklären. In "Da'at" - der zerstörten Paralleldimension von Tokyo - werden wir sogenannte "Leylines" finden, das sind im Wesentlichen Speicherpunkte. Von dort aus dürfen wir auf das Geschäft „Cadaver's Hollow" zugreifen, wo uns ein Dämon namens Gustave Verbrauchsgegenstände verkauft. In der offenen Welt verstecken sich sogenannte "Miman", die uns Belohnungen einbringen, wenn wir sie zu Gustave zurückbringen.

In Shin Megami Tensei V ist die Erkundung aber nicht ausschließlich durch versteckte Items motiviert, denn auf uns warten unter anderem versteinerte Statuen, die verschiedene Einmalvorteile für unsere aktuelle Party gewähren. Genau wie in der Vergangenheit könnt ihr euch auch an den seltenen Mitama versuchen, die euch reich belohnen, wenn ihr sie besiegen solltet. Die Welt selbst scheint in verschiedene Zonen aufgeteilt zu sein, denn Atlus beschrieb "rote Hindernisse", die uns den Weg versperren. Nähern wir uns diesem Geschwür (engl. Abscess), müssen wir gegen starke Feinde antreten. Siegen wir in dieser Schlacht, erlernen wir neue Fähigkeiten und schalten den Zugang zu einem neuen Gebiet frei.

Im zweiten Teil des Videos wurde über verschiedene Dämonen gesprochen. Im Spiel schließt sich unser Hauptcharakter einer Organisation von Dämonen an, die sich für den Schutz von Tokyo einsetzen. Es wird auf der ganzen Welt Abzweigungen dieser Gruppe geben und Atlus ordnet die bestehenden Dämonen nun solchen fiktionalen Gruppierungen zu. Welche Rolle die Fraktionen am Ende spielen werden, ist noch nicht bekannt, doch es ist wohl vor allem eine Ausrede, um verschiedene Motivationen gegeneinander arbeiten zu lassen. Mit Dämonen werdet ihr in SMT V sehr intensiv interagieren, denn sie sind eure Verbündeten im Kampf, eure Gegner, Quest-Geber und Navigatoren.