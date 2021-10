Shin Megami Tensei V: DLCs erleichtern Spielfortschritt, Zugriff auf zusätzliche Dämonen

HQ

Heute Morgen veröffentlichte das japanische Entwicklerstudio Atlus Informationen zu den geplanten Zusatzinhalten (DLCs), die den Umfang von Shin Megami Tensei V schon kommenden Monat erweitern sollen. Direkt zur Veröffentlichung am 12. November stehen verschiedene Bonusinhalte bereit, mit der ihr eure Spielerfahrung individualisieren könnt. Wir listen die Inhalte unten genauer für euch auf, aber grundsätzlich teilen sich die Add-Ons auf zwei Bereiche auf. Zum einen gibt es die Möglichkeit, gegen starke Dämonen zu kämpfen (die ihr anschließend selbst kontrollieren könnt) und zum anderen dürft ihr beeinflussen, wie schnell ihr Spielfortschritte erzielt.

„Return of the True Demon" - Preis: 980 Yen (ca. 8 Euro)

Das spannendste DLC von Shin Megami Tensei V gewährt euch die Kontrolle über das sogenannte "Menora des Wissens", das starke Feinde anzieht. Diese gefürchteten Gegner fordern euch an verschiedenen Orten der Spielwelt zum Duell heraus und wenn ihr sie besiegt, schaltet ihr ihre Fusionsformel frei. Ihr werdet sogar den Demi-Fiend aus Shin Megami Tensei III Nocturne herausfordern können, denn dieses DLC ist an das jüngste Remake von SMT3 angelehnt und es wird von Atlus als große Herausforderung beschrieben.

„A Goddess in Training" - Preis: 450 Yen (ca. 3,50 Euro)

In diesem DLC-Szenario trefft ihr die Göttin Artemis, die einen Trainingspartner sucht. Wenn ihr sie im Kampf besiegt, schließt sie sich euch an.

„The Rage of a Queen" - Preis: 400 Yen (ca. 3 Euro)

Das Add-On gewährt Zugriff auf den Dämon Cleopatra, die stinksauer ist, weil sie nicht mehr bei der Organisation „Bethel Ägypten" mitmachen darf. Wenn ihr die heißblütige Dame in Schach halten könnt, dürft ihr sie anschließend im Kampf benutzen.

„The Doctor's Last Wish" - Preis: 400 Yen (ca. 3 Euro)

Der Tyrann Mephisto nutzt einen Wissenschaftler von Bethel für seine Zwecke aus. Wir halten ihn auf und dürfen ihn danach rekrutieren.

„Mitama Dance of Wealth" - Preis: 350 Yen (ca. 2,50 Euro)

Laut Atlus dürfen Spieler mit diesem DLC einen Feind namens „Saki Mitama" heraufbeschwören. Dieser ist ein Teil des Hauptspiels und er lässt nach dem Tod teure Gegenstände fallen, die euch im Verkauf sehr viel Spielwährung einbringen. Greift ihr auf diesen Zusatzinhalten zu, dürft ihr anscheinend erzwingen, dass die Feinde häufiger erscheinen. Besiegen müsst ihr sie aber immer noch selbstständig.

„Mitama Dance of EXP" - Preis: 350 Yen (ca. 2,50 Euro)

Die beiden Dämonen „Ara Mitama" und „Kushi Mitama" erscheinen häufiger, als sie es normalerweise tun. Sie hinterlassen beim Tod Items, die eurer Party besonders viel Erfahrung gutschreiben, sodass ihr eure Truppe schneller aufleveln könnt.

„Mitama Dance of Miracles" - Preis: 350 Yen (ca. 2,50 Euro)

Hiermit könnt ihr die Wahrscheinlichkeit, auf „Nigi Mitama" zu stoßen, steigern. Diese Dämonen lassen eine Spielwährung namens „Glory" zurück, mit denen ihr sehr hilfreiche passive Fähigkeiten erwerbt. Diese Währung gibt es auch im Spiel, aber sie wird schwer zu finden sein.

Notwendig sind diese DLCs zum Abschluss der Geschichte nicht, aber sie sparen euch vermutlich eine Menge Zeit. Falls euch die Kämpfe von Shin Megami Tensei V zu schwer sind, könnt ihr euch den "Safety"-Schwierigkeitsgrad kostenlos herunterladen, sobald das JRPG erschienen ist. Dieser schraubt die Herausforderung der rundenbasierten Gefechte runter. Es wird für umgerechnet ca. 15 Euro übrigens auch einen DLC-Pass mit allen Bonusinhalten geben.

Atlus spricht im neuesten Videotagebuch abschließend noch einmal genauer über den New-Game-Plus-Spielmodus. Nach Spielabschluss habt ihr zwei Möglichkeiten, um in einen neuen Spieldurchlauf zu starten. „Newborn" überträgt euer Dämonenkompendium und die bereits freigeschalteten Analysedaten. Das hat keinen drastischen Einfluss die Erfahrung, ist aber hilfreich. Die Option „Reborn" überträgt euer aktuelles Level, sämtliche Fähigkeiten, Dämonen, euer Geld (Macca) und eure Verbrauchsgegenstände auf einen neuen Speicherstand. Dadurch wird dieser Spieldurchlauf deutlich einfacher, weil ihr nicht mehr grinden müsst. Spannend ist das NG+ in beiden Fällen, da neue Dämonen und Wunder verfügbar werden.