Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster für Ende Mai bestätigt

Update #2, 19. März 2021, 23:28 Uhr:

Director Kazuyuki Yamai hat den 25. Mai soeben als Erscheinungsdatum von Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster bestätigt. Das Spiel wird für Playstation 4, Nintendo Switch und PC (Steam) erscheinen. Neben HD-Grafiken hebt der Entwickler die neu aufgenommenen Synchronstimmen und den zusätzlichen Schwierigkeitsgrad "Merciful" hervor. Gleichzeitig stellt er klar, dass das Team großen Respekt vor dem Original hatte und das Ausgangsmaterial deshalb unangetastet ließ. Der Dämonenjäger Dante aus der Devil-May-Cry-Serie wird im Zuge des Maniax-DLCs ins Spiel gelangen.

Aktualisierte Meldung vom 18. März 2021, um 20:34:

Entwickler Atlus muss nicht nur Persona-Fans zufriedenstellen, denn sie verantworten auch die Shin-Megami-Tensei-Marke. In diesem Jahr werden zwei Ableger der JRPG-Serie erwartet, Shin Megami Tensei V für die Nintendo Switch und die Neuauflage Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster (PS4/Nintendo Switch). Wie Twisted Voxel berichtet, habe Nintendo möglicherweise das Erscheinungsdatum dieses Spiels verraten.

Die Journalisten berichten von einer Pressemitteilung, die einen Vorbestellerzeitraum für das Rollenspiel offenbart. Diese Phase soll schon morgen starten und im Mai anscheinend enden. Der 24. Mai ist demnach der letzte Tag, an dem man Game vorbestellen kann. Das impliziert, dass der Titel am 25. Mai erscheinen könnte. Persona Central weist darauf hin, dass am Wochenende ein Live-Konzert mit Musik der Marke stattfindet - daran könnte Atlus möglicherweise eine entsprechende Ankündigung koppeln. Bislang sind das aber nur Vermutungen.

Update, 19. März 2021, 13:39 Uhr:

Vor ein paar Stunden ist plötzlich eine PC-Version des JRPGs in den Datenbanken der ESRB sowie der PEGI aufgetaucht. Möglicherweise werden die Veröffentlichungspläne ausgebaut?