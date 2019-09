Shigeru Miyamoto wollte ein Zelda-Spiel im Stile von Super Mario Maker machen

The Legend of Zelda: Link's Awakening, das kürzlich auf der Nintendo Switch veröffentlicht wurde (habt ihr unsere Kritik dazu gelesen?), enthält ein Feature, mit dem man seinen eigenen Dungeon planen und bauen kann. Die Inspiration stammt offensichtlich von Super Mario Maker, obwohl die Idee sehr reduziert daherkommt. In einem Interview mit IGN verrät der Zelda-Producer Eiji Aonuma, wem wir dafür danken können:

"Ich spreche regelmäßig mit Mr. Miyamoto über 'das nächste Zelda-Spiel' und einmal fragte er mich, ob ich nicht ein Spiel entwickeln könnte, das Gameplay ähnlich zu Super Mario Maker bietet - nur eben für Zelda. Wir sprachen darüber, dass es solches Zelda-Spiel Dungeons haben müsste, aber es ist im Allgemeinen recht schwierig, eine Logik zu entwickeln, die zum Abschließen [der Kerker] benötigt wird."

"Statt es den Spielern zu ermöglichen, komplexe Ideen, wie in Super Mario Maker 2 zu erstellen, haben wie uns also einen zugänglicheren Spielstil überlegt. [Dabei] muss man überlegen, wie Teile angeordnet werden sollen, für die es bereits eine Lösung zum Erstellen eines einzelnen Dungeons gibt. Auf diese Weise sind wir auf die Chamber Dungeons für dieses Spiel gekommen."

Ein Zelda-Maker hört sich grundsätzlich erst einmal nach einer guten Idee an, doch die Umsetzung scheint sehr knifflig zu sein. Habt ihr Lust auf Community-Dungeons?