Shigeru Miyamoto wird in zukünftigen Spielen ein zentrales Story-Element aus The Super Mario Galaxy Movie beibehalten

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Wir vermuten, dass das nicht viele von euch nachts wachgehalten hat (und hier kommt ein mäßiger Spoiler von The Super Mario Galaxy Movie, also lest auf eigene Gefahr weiter, wenn euch die Geschichte sehr am Herzen liegt), aber Rosalina wurde in Marios neuestem Kinoabenteuer eingeführt.

Sie hatte eine bedeutendere Rolle in der Geschichte, als viele vielleicht gedacht hatten, denn es stellte sich heraus, dass sie Peachs vermisste Schwester ist. Dies war eine Lösung, an der Shigeru Miyamoto selbst beteiligt war, und er scheint mit der Einrichtung sehr zufrieden zu sein, wie ein Interview mit japanischem NDW (übersetzt mit Bing AI) zeigt:

"Da wir nicht wissen, welche Art von Spiel wir als Nächstes mit unseren Charakteren machen werden, wäre zu viele Hintergrundgeschichten eine Einschränkung. Es macht mir nichts aus, an die Struktur des Spiels gebunden zu sein, aber ich möchte auch nicht daran gebunden sein, dass ich eine Geschichte erschaffen habe, weshalb wir seit Jahren keine Filme mehr machen wollten."

Und nun scheint es, als würde sich auch Rosalinas Rolle in den Spielen in Zukunft ändern. Von nun an ist sie einfach Peachs Schwester, sowohl auf der großen Leinwand als auch in den digitalen Abenteuern:

"Also, bevor ich diesen Film gemacht habe, hatte ich den Hintergrund der Figur noch nicht bestimmt, aber jetzt, wo ich den Film mache, macht es Spaß, die Figur auf andere Weise zu entwickeln. Deshalb möchte ich in zukünftigen Spielen so eng wie möglich an die im Film geschaffenen Settings bleiben."

Viele Fans finden es etwas seltsam, dass diese beiden Charaktere plötzlich eine Geschwisterbeziehung bekommen haben, während anderen das Setting sehr gefallen. Was haltet ihr von der neuen Schwesternschafts-Einrichtung?