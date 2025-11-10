Shigeru Miyamoto sorgt immer noch persönlich dafür, dass sich Marios Spiele "wirklich wie Mario anfühlen"

HQ

Die Zeit vergeht wie im Flug, und Switch 2 ist fast sechs Monate alt und steht nun kurz vor seinem ersten Weihnachtsfest, an dem es voraussichtlich aus den Regalen fliegen wird. Und das, obwohl es kein Mario-Abenteuer für die Konsole gibt, worauf viele Leute warten.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass es veröffentlicht wird, aber wie viel Anteil hat Marios Schöpfer, Shigeru Miyamoto, heutzutage an den Abenteuern des Klempners? In einem Interview mit Casa Brutus (danke VGC) spricht er ein wenig darüber und sagt, dass er immer noch ein Auge darauf hat, dass es sich immer noch wie Mario anfühlt, aber ansonsten hat er diese Verantwortung abgegeben:

"Heutzutage habe ich Teamkollegen, die mir helfen, die Welt von Mario zu pflegen, also vertraue ich ihnen viel davon an. Trotzdem spiele ich die ersten 30 Minuten des Spiels immer persönlich durch und überprüfe die Benutzeroberfläche gründlich – um sicherzustellen, dass es sich wirklich wie Mario anfühlt."

Er sagt auch, dass er das Gefühl hatte, dass Super Mario World der Höhepunkt dessen war, was sie mit 2D Mario machen konnten, und scheint etwas Ähnliches über Super Mario Odyssey zu denken:

"Ich habe das Gefühl, dass wir mit "Super Mario Odyssey" so ziemlich alles gemacht haben, was wir auf der Switch erreichen konnten. In der Vergangenheit haben wir jedes Mal, wenn eine neue Konsole auf den Markt kam, ein neues Mario-Spiel veröffentlicht, daher frage ich mich, wie das aktuelle Team diese Herausforderung annehmen wird.

Das Switch 2 bietet zweifellos einen deutlichen Leistungssprung, also werden wir sehen, ob Miyamoto von dem, was Nintendo als nächstes liefert, überzeugt ist. Und er eröffnet die Möglichkeit, in Zukunft vielleicht noch einen Schritt zurück zu gehen:

"Aber vielleicht werde ich sagen: 'Ich werde nicht mehr suchen! (lacht) Ich hoffe nur, dass ich bis zu Marios 50-jährigem Jubiläum gesund bleibe!"

Es versteht sich von selbst, dass Nintendo an einem neuen 3D-Mario-Spiel arbeitet. Aber wie bereits erwähnt, wissen wir nicht, wann es veröffentlicht wird, obwohl wir vermuten, dass es nicht allzu lange dauern wird. Schließlich sind Marios Abenteuer etwas, das für viele Menschen die Konsolen von Nintendo ausmacht.