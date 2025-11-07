Shigeru Miyamoto sagt, dass es möglich ist, dass kein Nintendo-Spiel jemals Mario Kart in den Verkaufszahlen schlagen wird

HQ

Niemandem ist entgangen, dass sich Mario Kart 8 Deluxe und Mario Kart World wie verrückt verkaufen, und mit Ausnahme des Bundles für Wii Sports ist es jetzt Nintendos meistverkaufter Titel aller Zeiten. Aber wird es immer so sein? Im Zusammenhang mit Nintendos Halbjahresbericht in dieser Woche wurde dies in einem Q&A (via Nintendo Wire) diskutiert.

Die Branchenlegende Shigeru Miyamoto antwortete mit der Aussage, dass Nintendo immer unter der Prämisse arbeite, dass es keine Grenzen gebe (übersetzt mit Bing AI):

"Wir glauben, dass es weltweit noch viele unerschlossene Märkte gibt. Obwohl Mario Kart einen bemerkenswerten Erfolg erzielt hat, betrachten wir dies nicht als die Obergrenze. Wir fordern uns weiterhin kreativ heraus und glauben, dass es mit den richtigen Ideen und der richtigen Umsetzung möglich ist, dass zukünftige Titel sogar die Leistung von Mario Kart übertreffen können. Unsere Einstellung ist, dass es keine Grenzen gibt."

Das bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass es passieren wird. Und Miyamoto scheint zu erkennen, dass die außergewöhnliche Popularität der Serie es unglaublich schwierig macht, erfolgreich zu sein:

"Wenn einige von Nintendos geistigem Eigentum oder Systemen von den Verbrauchern weithin als etwas 'noch nie Dagewesenes' akzeptiert werden, besteht die Möglichkeit, dass wir Zahlen erreichen, die über die Grenzen der Unterhaltung hinausgehen. Aber selbst wenn diese Situation eintreten sollte, würde sich Mario Kart in diesem Bereich wahrscheinlich noch mehr verkaufen, so dass es vielleicht nie wieder übertroffen werden wird."

Was denken Sie, wenn wir in zehn Jahren zurückblicken - wird irgendein Spiel von Nintendo selbst mehr verkauft worden sein als Mario Kart?