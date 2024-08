Shigeru Miyamoto nimmt uns mit auf eine Tour durch das Nintendo Museum in Direct

HQ

Wie bereits angekündigt, hat Nintendo heute Morgen eine spezielle Direct-Übertragung präsentiert, die uns durch das zukünftige Nintendo Museum in Kyoto, Japan, führt. Auf diese Weise können wir einen virtuellen Rundgang durch Teile der bereits aufgebauten Ausstellung und ihre Außenbereiche machen, begleitet von Shigeru Miyamoto persönlich.

Das Nintendo-Museum befindet sich an der gleichen Stelle, an der sich auch Nintendos erstes Hauptquartier befand, lange bevor es der Entwicklung von Videospielen gewidmet war, da hier Hanafuda- und Karuta-Spielkarten hergestellt wurden. Später stieg Nintendo in die Herstellung von Spielzeug und Unterhaltungsartikeln für Kinder ein, bis Anfang der 1980er Jahre Game & Watch und das erste Famicom (Nintendo Entertainment System) auf den Markt kamen. Das Museum verfolgt weiterhin die Geschichte, die Peripheriegeräte und die Figuren, die aus Japan und dem Rest der Welt für immer zu Ikonen der Unterhaltung geworden sind.

Logischerweise wird das Museum alle Konsolen zeigen, die Nintendo in seiner Geschichte hergestellt hat, sowie eine Reise durch die Entwicklung vieler seiner Designs, die im Laufe der Zeit mit seinen Spielen und seiner Spielphilosophie beibehalten wurden.

Unten sehen Sie sich die Nintendo Direct an, die dem Nintendo-Museum in Kyoto gewidmet ist.