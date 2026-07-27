Shigeru Miyamoto: "Kunden suchen nicht mehr nur nach Spezifikationen"

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Die Switch ist Nintendos meistverkauftes Spielgerät aller Zeiten, mit etwas mehr als 155 Millionen verkauften Konsolen, und es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass sie die PlayStation 2 übertrifft und zur meistverkauften Konsole der Spielegeschichte wird. Trotzdem war es zum Start nicht ohne Kritiker, da viele es für viel zu unterpowert hielten.

Die Käufer schienen sich jedoch nicht darum zu kümmern, und die Switch hatte eine Lebensdauer von über acht Jahren, was deutlich länger ist als Konsolen normalerweise halten. Das wirft die Frage auf, wie wichtig Grafik wirklich ist. In einem Interview mit Famitsu (dank Nintendo Everything) teilt Marios Schöpfer Shigeru Miyamoto nun seine Sicht auf Performance und glaubt, dass es nicht mehr das ist, wonach Gamer suchen:

"Zunächst einmal war ich froh, dass der Switch 8 bis 9 Jahre gehalten hat. Ich denke, die Kunden suchen nicht mehr nur nach Spezifikationen. Ich denke, das Ideal ist, dass 'wenn du die Software kaufst, du sie auf dem Gerät spielen kannst, das du zu Hause hast.' "

Miyamoto verglich anschließend die Switch mit Smartphones und erklärte, wie das Konzept Nintendo ermöglicht, schneller und kostengünstiger zu arbeiten, während es etwas bietet, das sonst niemand bietet:

"Smartphones sind 'überall', oder? Ich denke, das ist ein Ideal. Aber Nintendo hat schon immer "Gameplay bereitgestellt, das nur wir selbst erschaffen können", einschließlich der Benutzeroberfläche, und im Vergleich zu Smartphones hat es den Vorteil, schnell reagieren zu können und einen hohen Freiheitsgrad zu haben, da es nur eine Architektur und Unterstützung für ein Hardwaregerät benötigt.

Wenn du ein Allzweckgerät verwendest, musst du alle Versionen unterstützen, sodass der Arbeitsaufwand steigt. Wir wollen immer noch mit minimalem Aufwand leben, ohne zu arbeiten... Das ist natürlich ein halber Witz (lacht). Aber wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, die Arbeitsmenge so weit wie möglich zu reduzieren, um die Entwicklung effizienter zu machen, daher denke ich, dass wir ein ziemlich gutes Umfeld geschaffen haben."

Da die PlayStation 6 als leistungsstark gilt und Microsofts kommendes Projekt Helix als etwas wirklich Außergewöhnliches gilt, hoffen die Führungskräfte beider Unternehmen vermutlich, dass Miyamoto mit seiner Aussage nicht richtig liegt. Was denkst du? Wie wichtig ist die Konsolenleistung heute?