Shigeru Miyamoto: "Ich hoffe, dass Nintendo nicht in die sogenannten Konsolenkriege hineingezogen wird"

HQ

Spätestens am 31. März nächsten Jahres hat Nintendo versprochen, seine nächste Konsole vorzustellen, die wir der Einfachheit halber als Switch 2 bezeichnen werden. Alles, was wir im Moment darüber wissen, stammt aus Insidern, Leaks und Gerüchten verschiedener Bezeichnungen - und vieles deutet darauf hin, dass es nicht übermäßig leistungsstark sein wird, sondern etwas in der Art der PlayStation 4.

Nintendo weiß das, weshalb sie keine Lust haben, sich in irgendwelche sogenannten Konsolenkriege zu verwickeln. Nintendos Konsolen sind etwas ganz anderes. Hier ist, was Shigeru Miyamoto in einem Interview mit Famitsu dazu zu sagen hatte:

"Wenn wir alle Vermögenswerte von Nintendo aus der Vergangenheit bewahren und die Leute durch sie verstehen lassen, was Nintendo ist, dann wäre es großartig, wenn nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Leute, die Nintendo seit drei Generationen kennen, es sehen und verstehen könnten, was Nintendo ist. Ich hoffe, dass Nintendo auf diese Weise nicht in die sogenannten "Konsolenkriege" hineingezogen wird, die sich auf hohe Spezifikationen und Leistung von Spielekonsolen konzentrieren (lacht). Nintendo wird weiterhin Dinge entwickeln, die einzigartig für Nintendo sind, indem es verschiedene heute verfügbare Technologien verwendet, nicht nur in Spielen, sondern auch in Videos und verschiedenen Unterhaltungsinhalten. Ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, den Leuten das verständlich zu machen, und deshalb haben wir das gemacht."

Egal, was man darüber denkt, es ist offensichtlich, dass Nintendo einen völlig anderen Weg eingeschlagen hat als Microsoft und Sony. Aber wie sehen Sie es selbst, bedeutet das, dass sie außerhalb aller Konsolenkriege stehen, oder sind sie immer noch ein natürlicher Teil des Wettbewerbs für die Käufer?