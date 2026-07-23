Shigeru Miyamoto: Hör auf, Trends hinterherzujagen, und fang an, Spiele zu erschaffen, die tatsächlich etwas bedeuten

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Auch wenn er nicht mehr wirklich in die eigentliche Entwicklung eingebunden ist, besteht absolut kein Zweifel, dass Shigeru Miyamoto (der Schöpfer von Mario und Zelda, unter anderem) weiß, wie man unterhaltsame Spiele entwirft. In einem Interview in der neuesten Ausgabe von Famitsu (über VGC) teilt er einige seiner Geheimnisse und bietet erwartungsgemäß eine Perspektive, die erfrischend kreativ wirkt.

Miyamoto ist der Meinung, dass Spiele nicht mit dem Ziel erstellt werden sollten, ein globaler Erfolg zu werden, sondern mit sich selbst und dem, was wirklich Spaß macht, beginnen sollten. So wurde Super Mario zum Beispiel zu einer solchen Ikone, obwohl es im Grunde um einen pummeligen Mann mittleren Alters geht –

die zufällig in einigen der besten Plattform-Abenteuer der Geschichte mitspielt. Miyamoto erklärt:

"Wenn wir neue Spiele entwickeln, fangen wir mit den Fundamenten an. Wir beginnen nicht damit, bestehende Spiele auf dem Markt zu betrachten und zu denken: 'Wenn wir diesen Teil anpassen oder kombinieren, würde es Spaß machen.' Stattdessen fragen wir uns: 'Warum spielen Menschen überhaupt Spiele?' "

Er erwähnt weiter, dass Splatoon ein großartiges Beispiel dafür ist, wie unterhaltsam und einzigartig ein Spiel sein kann, wenn man kreative Freiheiten nimmt, anstatt dem neuesten Trend nachzujagen oder etwas zu replizieren, das andere bereits getan haben:

"Splatoon ist ein klassisches Beispiel dafür – das Kernkonzept war einfach: 'Was würde passieren, wenn wir ein Spiel darüber hätten, ein Gebiet zu bemalen und um Territorium zu konkurrieren?' Das in ein richtiges Spiel umzuwandeln ist natürlich schwierig, aber wenn das Kernkonzept anders gewesen wäre, wäre das Ergebnis nicht so geworden, wie es ist."

Miyamoto glaubt, dass genau diese Denkweise Pokémon in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre so erfolgreich gemacht hat. Es hätte einfach ein weiteres Rollenspiel sein können, aber es wurde etwas völlig anderes, weil es auf dem persönlichen Interesse des Schöpfers basierte:

"Selbst bei RPGs – wenn der 'Ausgangspunkt' anders ist – wenn man mit einem grundlegenden Konzept beginnt und es dann zu einem RPG formt – endet man mit etwas völlig anderem. Genau deshalb sind Pokémon Rot und Grün so anders geworden als die vorherigen RPGs. Sie wurden basierend auf Herrn Tajiris eigenen leidenschaftlichen Erfahrungen mit Insektensammeln erschaffen – dem Wunsch, mit Freunden gegen Arten zu tauschen, die man noch nicht gefangen hatte, und dem Antrieb, die Sammlung zu vervollständigen."

Etwas Neues und Persönliches zu entwickeln, für das man wirklich brennt, ist der richtige Weg, argumentiert er und fügt hinzu, dass Nintendo genau so immer funktioniert:

"Der Grund, warum Nintendo so starke weltweite Unterstützung genießt, ist einfach, dass wir nicht damit anfangen, zu fragen: 'Was ist gerade im Trend?' "

Nur wenn man diese Denkweise vermeidet und aufhört, gezielt Geldkühe zu schaffen, kann man jene einzigartigen Erfolge erzielen, die Nintendo definieren, argumentiert er:

"Wenn man Dinge macht und ständig fragt: 'Wird das sofort Geld bringen?', kann man nichts wirklich Einzigartiges oder mit breiter Anziehungskraft schaffen."

Deshalb schließt Miyamoto mit einem Rat für alle angehenden Spieleentwickler, den er glaubt, dass er zu den bestmöglichen Spielen führen wird:

"Deshalb kann ich mir nur einen Rat geben, wenn mich Leute im Unternehmen fragen, was ich tun soll: 'Du solltest deine Idee so in ein Produkt umwandeln, dass am besten gezeigt wird, dass du es selbst warst.'"

Was halten Sie von Shigeru Miyamotos Gedanken zur Spieleentwicklung, die in einer Ära, die von fokusgruppengetesteten Live-Service-Produktionen dominiert wird, fast revolutionär wirken?