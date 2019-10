Shigeru Miyamoto erhält Auszeichnung zur "Person von kulturellem Wert" in Japan

Shigeru Miyamoto wurde schon auf der ganzen Welt für seine Kreationen und Beiträge für die Videospielbranche ausgezeichnet. Er war bei der britischen Akademie für Film- und Fernsehkunst (BAFTA), steht in der Hall of Fame bei der US-amerikanischen Akademie für interaktive Künste und Wissenschaften und erhält nun endlich auch in Japan eine ebenbürtige Ehrung.

Am 6. November wird Miyamoto vom japanischen Minister für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie als "Person von kulturellem Wert" ausgezeichnet. Das ist die zweitbeste Auszeichnung für Errungenschaften noch lebender Personen im Land, nach dem Kulturorden, der von Kaiser Naruhito persönlich verliehen wird. Der Schöpfer von Mario Bros. sagte dem Nachrichtenmagazin Nikkei nach der Ankündigung, dass Videospiele als Teil der japanischen Kultur anerkannt werden.