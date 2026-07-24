Shigeru Miyamoto: Die Mario-Filme beeinflussen, welche Spiele Nintendo veröffentlicht

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Wie viele von euch wissen, trat Yoshi in The Super Mario Galaxy Movie auf und wurde sofort ein unverzichtbarer Bestandteil des Films, während Fox McCloud ebenfalls in einer der besseren Szenen des Films mitspielte. Nur zwei Monate nach der Premiere des Films waren bereits zwei Spiele veröffentlicht worden, in denen jeder Charakter die Hauptrolle spielte: Yoshi and the Mysterious Book und Star Fox (ein Remake von Star Fox 64, in Europa bekannt als Lylat Wars). Ein unglaublicher Zufall, oder?

In einem Interview mit Famitsu (danke Nintendo Everything) mit Shigeru Miyamoto selbst enthüllt der legendäre Spieleentwickler nun, dass es natürlich bis ins kleinste Detail geplant war, und erklärt außerdem, dass Peachs Persönlichkeit im Vorgänger The Super Mario Bros. Movie von ihrem Auftritt im Spiel Princess Peach: Showtime beeinflusst wurde:

"Ich entscheide nicht alles über das Line-up, aber wir haben besprochen, dass 'wir die Idee haben, Fox ins Drehbuch für den Film einzubauen ('The Super Mario Galaxy Movie'), also wollen wir definitiv ein neues Star-Fox-Spiel.'

Manchmal werden Dinge erst nach dem Gespräch entschieden. Wir begannen ungefähr zur gleichen Zeit am ersten Mario-Film (The Super Mario Bros Movie) und Princess Peach: Showtime zu arbeiten und sprachen über Dinge wie: 'Wenn wir dieses Spiel haben, sollte Peach dann nicht auch energiegeladener im Film sein?' Es wurde früh beschlossen, dass Yoshi in The Super Mario Galaxy Movie auftauchen würde, also beschlossen wir, ein Yoshi-Spiel zu machen, und so begann die Entwicklung von Yoshi and the Mysterious Book."

Dennoch betont Miyamoto, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Aussehen der Charaktere in Spielen und ihren Rollen in den Filmen gibt, und schließt mit der Erklärung, dass es eine Einzelfall-Situation gibt:

"Es ist eine Fall-zu-Fall-Situation, aber ich denke, wir werden weiterhin eine gute Beziehung zwischen Spielen und anderen Entwicklungen aufrechterhalten."

Wenn Sie unsere Rezensionen zu den oben genannten Spielen lesen möchten, finden Sie sie hier: Princess Peach: Showtime (Link), Yoshi and the Mysterious Book (Link) und Star Fox (Link).