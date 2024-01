Shigeru Miyamoto denkt nicht an Ruhestand

HQ

Shigeru Miyamoto, der Schöpfer einiger der beliebtesten Nintendo- und Gaming-Franchises, hat nicht vor, in den Ruhestand zu gehen. Es scheint, dass der legendäre Entwickler, Designer und Manager auch nach 71 Jahren Leben und 46 Jahren bei Nintendo immer noch plant, sein Arbeitspensum aufrechtzuerhalten.

Im Gespräch mit The Guardian erklärte Miyamoto, worüber er nachdenkt, anstatt in den Ruhestand zu gehen. "Mehr als an den Ruhestand denke ich an den Tag, an dem ich umfalle", sagte er. "In der heutigen Zeit muss man über Dinge in einer Zeitspanne von fünf Jahren nachdenken, also denke ich darüber nach, an wen ich Dinge weitergeben kann, falls etwas passiert."

"Ich bin wirklich dankbar, dass es so viel Energie um die Dinge gibt, an denen ich gearbeitet habe. Das sind Dinge, die schon in die Welt hinausgegangen sind... Sie wurden von anderen kultiviert, andere Menschen haben sie aufgezogen und ihnen beim Wachsen geholfen, also fühle ich mich in diesem Sinne nicht mehr allzu sehr für sie verantwortlich."

Auch wenn Miyamoto seine Kreationen nicht mehr als sein Eigentum betrachtet, gibt es eine untrennbare Verbindung zwischen dem Vater von Mario und dem Klempner, den wir heute noch lieben.

Denkst du, dass Miyamoto in Rente gehen sollte?