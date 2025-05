Shift Up nimmt die Probleme mit dem Regionssperren in ihre wwn Hände

HQ

Erst neulich haben wir berichtet, dass sich die mit Spannung erwartete PC-Veröffentlichung von Stellar Blade für viele Fans als eine Art kalte Dusche herausgestellt hat. Es kam nicht nur mit DRM in Form des viel gehassten Denuvo-Systems, sondern vor allem war das Spiel in über 130 Ländern regional gesperrt.

Sony hat sich anscheinend wenig um das Problem gekümmert, was den Entwickler des Spiels, Shift Up, dazu veranlasst hat, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. In einem Beitrag in den sozialen Medien bestätigten sie, dass sie "ihr Bestes tun", um die Situation zu lösen und es Fans auf der ganzen Welt zu ermöglichen, die PC-Version von Stellar Blade zu spielen. Über X schrieben sie:

"Wir besprechen das Problem der Regionalsperre eng mit dem Publisher und tun unser Bestes, um das meiste Problem so schnell wie möglich zu lösen. PSN-Verbindung völlig optional und NIE erforderlich."

Sie stellten auch klar, dass eine PSN-Verbindung völlig optional und zum Spielen nicht erforderlich ist. Denuvo bleibt jedoch immer noch an Ort und Stelle, was viele Spieler weiterhin frustriert – auch wenn Shift Up darauf besteht, dass der Schutz optimiert wurde, um die Leistung nicht zu beeinträchtigen.