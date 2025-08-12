Shift Up meldet Rekordumsatz dank Stellar Blade

HQ

Nach langem Warten haben PC-Spieler vor einigen Monaten endlich Stellar Blade in die Hände bekommen - und das Interesse war riesig. Während der Start anfangs etwas holprig war, da das Spiel an Länder mit PSN-Zugang gebunden war, überzeugte Entwickler Shift Up Sony schließlich, es weltweit zu veröffentlichen - ein Schritt, der sich schnell auszahlte.

Die PC-Version verkaufte sich in einem rasanten Tempo, fast 20-mal schneller als auf der Playstation 5. Dies spiegelte sich deutlich im kürzlich veröffentlichten Quartalsbericht von Shift Up wider, der stolz den höchsten Umsatz aller Zeiten präsentierte - erstaunliche 81 Milliarden US-Dollar, wobei die Hälfte davon direkt aus Stellar Blade Verkäufen stammte.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz um 154 % und im Vergleich zum Vorquartal um massive 837 %. Im Jahresvergleich ist das ein Anstieg von 72 % und im Quartalsvergleich von 166 %. Ist es bei Zahlen wie diesen verwunderlich, dass Sony jetzt seine Strategie ändert und, ähnlich wie Microsoft, in Zukunft einen vollständig plattformübergreifenden Ansatz verfolgt?

Hast du Stellar Blade auf dem PC gespielt - und was hältst du von Sonys Multiplattform-Vorstoß?