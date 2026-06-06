Shift Up arbeitet hart, und hier ist der erste Trailer für Stellar Blade: Blood Rain

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Shift Up, die Schöpfer von Stellar Blade, sich für ihren nächsten Titel für den Self-Publishing entschieden haben, aber wir hatten nicht realisiert, dass das so nah dran ist. Während des Summer Game Fest bekamen wir einen ersten Blick auf Stellar Blade: Blood Rain, eine Fortsetzung des 2023er Titels, deren neuer Protagonist den Namen mit der damaligen Eve teilt, aber ein völlig neuer Charakter ist.

Es scheint, dass diese Geschichte Jahre nach dem ersten Teil spielt, wo wir sehen, wie Eve eine seltsame Gruppe von Personen untersucht, die sich nach der Injektion einer unbekannten Substanz in Monster verwandeln. Eve scheint einige Kräfte mit ihrer Vorgängerin zu teilen und eine Vorliebe für eng anliegende Kleidung im Schritt zu haben.

Stellar Blade: Blood Rain hat noch kein Veröffentlichungsdatum, aber ihr könnt den ersten Trailer unten ansehen.