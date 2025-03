Shia LaBeouf repräsentiert einen alternden Boxer in der kommenden Sendung Salvable

Er war einst eines der größten Talente Hollywoods, aber heute wird der Name Shia LaBeouf nicht mehr mit dem gleichen Gewicht und der gleichen Erwartungshaltung getragen. Das bedeutet jedoch nicht, dass er nicht immer noch Jobs in der Filmwelt bekommt, und an dieser Front wird der Ex-Transformers Star bald in einem Krimidrama über einen alternden Boxer zu sehen sein, der sich im und außerhalb des Rings abmüht.

Der Film ist unter dem Namen Salvable bekannt und dreht sich um Toby Kebbells Boxer Sal, der mit nachlassenden Leistungen im Ring und emotionalen Kämpfen in seinem Privatleben konfrontiert ist. LaBeouf scheint seinen Trainer und Manager Vince zu spielen, und der Film scheint auch zu sehen, wie die beiden in einige Herausforderungen und Probleme verwickelt sind, während sie versuchen, über die Runden zu kommen.

Salvable wird am 2. Mai auf Abruf und in digitalen Diensten verfügbar sein, und da das immer näher rückt, können Sie den Trailer und die offizielle Zusammenfassung des Films unten sehen.

"Shia LaBeouf und Toby Kebbell spielen die Hauptrollen in einem emotionalen, actiongeladenen Film über die Kämpfe eines Preiskämpfers innerhalb und außerhalb des Rings. Als ein angeschlagener Boxer, der seine besten Jahre hinter sich hat, seine Träume und Beziehungen in den Seilen sieht, gerät er wieder in eine gefährliche Menge und muss den größten Schlag seines Lebens wagen, um seine Hoffnung und seine Familie zurückzugewinnen."