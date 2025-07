Sherlock Schauspieler macht jede Hoffnung auf ein Revival zunichte

In letzter Zeit gab es eine Vielzahl von Gerüchten, die darauf hindeuten, dass Sherlock irgendwann auf die Fernsehbildschirme zurückkehren wird. Die Dramaserie mit Benedict Cumberbatch als berühmtem Detektiv und Martin Freeman als seinem treuen Kollegen John Watson wurde zu einer der am höchsten bewerteten Serien im Fernsehen und zu einem sofortigen Kultklassiker, bei dem die Fans lange auf eine Rückkehr gedrängt haben. Es gab Berichte und Andeutungen, dass es zu einer Rückkehr kommen könnte, aber laut einem der Hauptdarsteller der Serie ist dies unwahrscheinlich und sinnlos.

Es ist Mark Gatiss, der dafür bekannt ist, dass er in der Serie den Bruder von Sherlock Mycroft spielt, der die Gerüchte kommentiert und sie abgetan hat. Im Gespräch mit Collider auf der International Global Series Festival während der Werbung für seine Krimi-Dramaserie Bookish erklärte er ausdrücklich:

»Nein. Wir hatten unseren Lauf und sind bei Benedict und Martin fündig geworden. Ich meine, es gibt keine... Was wäre der Sinn? Man würde es einfach wieder tun. Und um ehrlich zu sein, ich werde nächstes Jahr 60. Es ist unglaublich. Und wie viele Dinge kann man noch tun? Ich bin fest entschlossen, das zu tun, und ich bin sehr daran interessiert, neue Sachen zu machen, und Bookish ist das, was ich machen möchte. Ich denke, es ist großartig, wie ich gestern sagte, es ist großartig, den Hut vor dem zu ziehen, was für eine wunderbare Sache es war, aber es ist auch schön, voranzukommen."

Sherlock könnte immer noch ohne Gatiss zurückkehren, aber das größte Problem dieser Serie wird sein, Zeit und Ressourcen zu finden, um Stars wie Cumberbatch und Freeman zu planen und zurückzubringen, plus Andrew Scott als Jim Moriarty, von denen jeder zu großen Stars geworden ist, die in den Marvel Cinematic Universe, die Mittelerde, Star Trek und mehr auftritt.

Möchtest du, dass Sherlock zurückkehrt?