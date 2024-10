Sherlock Produzent will zur von Benedict Cumberbatch geleiteten Serie zurückkehren

Eine der größten Dramaserien, die die BBC in der Vergangenheit produziert hat, ist ohne Zweifel Sherlock. Diese Serie ist eine moderne Nacherzählung von Arthur Conan Doyles berühmtem Detektiv und mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle und an der Seite von Martin Freemans John Watson. Die Serie wurde für ein paar Staffeln und ein paar zusätzliche Specials ausgestrahlt, verblasste dann aber stetig in der Geschichte, was zum Teil auf den aufsteigenden Ruhm ihrer Hauptdarsteller zurückzuführen ist (sogar Andrew Scott als James Moriarty, der Fluch von Sherlock ), was bedeutet, dass wir seit Jahren nichts Neues an dieser Front gesehen haben.

Aber könnte sich das bald ändern? Produzentin Sue Vertue sprach kürzlich auf der Veranstaltung Prime Video Trailblazers (danke, Deadline) in London über die Serie, wo sie feststellte:

"Wir lieben diese Show und es gibt eine Zukunft für sie. Eines Tages. Vielleicht. Wenn jeder es machen will. Ich habe das Set noch irgendwo eingelagert, das wahrscheinlich verrottet ist, um ehrlich zu sein. Es geht nur darum, alle an einen Strang zu ziehen, es geht darum, die Schauspieler dazu zu bringen, es zu tun."

Die Planung und Verpflichtung der Kernbesetzung scheint die größte Hürde für die Rückkehr von Sherlock zu sein, da es heutzutage zweifellos die Unterstützung eines Streaming-Giganten wie Prime Video erfordern würde, um die Schauspieler zu binden, die seitdem ihre Talente dazu gebracht haben, Doctor Strange und Bilbo Baggins zum Leben zu erwecken. So oder so, wir würden gerne mehr von Sherlock sehen, also drücken wir die Daumen.