Sherlock Holmes kehrt 2027 auf die Fernsehbildschirme zurück

Sherlock Holmes steht kurz davor, auf die große Leinwand zurückzukehren, denn nächstes Jahr wird der berühmte Detektiv für eine weitere Fernsehadaption zurückkehren. Dies wird keine Fortsetzung der beliebten Dramaserie mit Benedict Cumberbatch sein oder auch nur etwas, das mit der Welt von Young Sherlock auf Prime Video verbunden ist, sondern vielmehr ein neues Projekt, das von Sky TV zumindest im Vereinigten Königreich übernommen wurde.

Sie gilt als The Death of Sherlock Holmes und ist eine Dramaserie, die Rafe Spall als titelgebenden Detektiv begleitet und die Geschichte sowie die Ereignisse erzählt, die zwischen seinem Verschwinden der Reichenbachfälle und seiner Rückkehr stattfanden.

Die Zusammenfassung der Serie wird folgendermaßen erklärt: "Vor der Kulisse der majestätischen und gnadenlosen Schweizer Alpen folgt die Geschichte einem Engländer, der kaum am Leben in einem eisigen Bergbach von der Einheimischen Alma und ihrem kleinen Sohn Franz gefunden wird. Als der Dorfarzt ermordet aufgefunden wird, wenden sich die Dorfbewohner gegen den Jungen – sodass der amnesische Fremde seine einzige Hoffnung bleibt. Obwohl der Mann sich an nichts erinnert, verraten messerscharfe Deduktionen eine verborgene Vergangenheit. Während beunruhigende Erinnerungsfragmente zurückkehren, muss er sich einer beunruhigenden Frage stellen: Wer ist er wirklich? Was als isoliertes alpines Rätsel beginnt, öffnet sich bald zu einer weitreichenden Verschwörung, die den Mann näher an die Wahrheit seiner Vergangenheit bringt – und an den legendären Namen, den er einst getragen haben könnte."

Neben Spall wird die Show auch Deleila Piasko zeigen, mit The Death of Sherlock Holmes, geschaffen von Claudia Bluemhuber, Andre Kuttel und Pierre Monnard. Die Produktion der Serie ist derzeit im Gange, mit Plänen für eine Premiere irgendwann im Jahr 2027. Unten können Sie einige frühe Bilder des Projekts sehen.