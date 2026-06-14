Sherlock Holmes ist verschwunden! Enola ist im Netflix Threequel im Einsatz

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Der offizielle und vollständige Trailer für Netflix' Live-Action-Dreiquel Enola Holmes 3 wurde veröffentlicht, was einen weiteren Eindruck davon gibt, was das nächste Kapitel der größeren Saga in ein paar Wochen bieten wird.

Die Prämisse dieses Films ist recht einfach, da Millie Bobby Browns Enola damit beauftragt wird, Henry Cavills Sherlock Holmes zu finden und zu retten, der verschwunden, entführt und vom Netz verschwunden ist; die genaue Art seiner Entfernung aus der Gesellschaft ist unklar. Mit Verrat und Gefahr an jeder Ecke ist Enola gezwungen, ihrer Hochzeit zu entkommen, um stattdessen ihren geliebten älteren Bruder vor einem möglicherweise grausamen und unglücklichen Schicksal zu retten.

Mit Louis Partridge und Helena Bonham Carter, die für diesen Film als Tewkesbury bzw. Eudoria zurückkehren, sowie Himesh Patel als Dr. John Watson, können Sie unten den neuesten Trailer zu Enola Holmes 3 sowie die offizielle Zusammenfassung sehen. Was das genaue Premierendatum angeht, so wird der Film am 1. Juli auf Netflix erscheinen.

"Das Abenteuer jagt Detective Enola Holmes nach Malta, wo persönliche und berufliche Träume in einem Fall aufeinandertreffen, der verworrener und gefährlicher ist als jeder, dem sie je erlebt hat."