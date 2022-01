Sherlock Holmes: Crimes & Punishments ermittelt im Februar auf Nintendo Switch

HQ

Frogwares kündigte heute Abend einen weiteren Port des Detektivabenteuers Sherlock Holmes: Crimes & Punishments an. Die Nintendo-Switch-Version dieses Spiels wird bereits am 3. Februar zum Preis von 30 Euro verfügbar sein, bestätigt das Team in einer Pressemitteilung. Der Titel, der 2014 auf PC, PS3 und Xbox 360 erschien, wird auf der Hybridplattform von Nintendo eine Auflösung zwischen 720p (Handheld-Modus) und Full-HD/1080p (Docking-Modus) bei einer Bildrate von 30 Frames pro Sekunde halten können. Sherlock und sein Partner Dr. Holmes müssen in diesem Abenteuer sechs große Fälle lösen und ihr dürft in einem bestimmten Rahmen entscheiden, wie hart die Übeltäter bestraft werden sollen.