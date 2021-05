Sherlock Holmes Chapter One: Fortsetzungen und Ports werden nach Veröffentlichung diskutiert

You're watching Werben

Frogwares haben vor einer Weile in einem Entwicklertagebuch ausgewählte Spielerfragen beantwortet und dieses Format wurde letzte Woche wiederholt. In der neuesten Ausgabe ihres Entwicklertagebuchs stellt ein Sprecher einige Eckpunkte der Erfahrung heraus, um den Fans eine genauere Vorstellung ihres nächsten Spiels Sherlock Holmes Chapter One zu geben.

Wie wir bereits wissen, steht das Wachstum von Sherlock Holmes im Zentrum dieses Abenteuers. Wir erleben einen jungen Mann, der lernen muss, seine Emotionen in den Griff zu bekommen, um der Wahrheit auf die Schliche zu kommen. Wir werden mehr über die Beziehung zwischen dem jungen Holmes und seinem Begleiter Jon erfahren, die sich seit langer Zeit kennen. Frogwares beschreibt die Beziehung der Beiden als familiär, sie seien "wie Brüder".

Die Spiel-Features wurden nur kurz erwähnt. Die Entwickler wiederholen, dass Observationen, Gespräche mit Zeugen und das Untersuchen von Tatorten Fakten hervorbringen können, die vom Spieler richtig eingeordnet werden müssen. Kämpfe werden ebenfalls ein Bestandteil der Erfahrung sein, die man nicht umgehen kann. Uns steht jedoch die Option zur Verfügung, Gegner bewusstlos zu schlagen, statt sie zu töten. Unser Spielstil werde von Jon aufgegriffen, heißt es.

Informationen über die weiteren Pläne des Entwicklers werden im Video ebenfalls angesprochen. Obwohl der Titel "Chapter One" nahelegt, dass sich Frogwares auf eine mehrteilige Installation vorbereiten, gebe es aktuell keine Pläne für eine Fortsetzung. Weitere Ports des Spiels, beispielsweise für Google Stadia oder Nintendo Switch, werden erst nach Release entschieden. Kostenlose und kostenpflichtige DLCs wird es geben, zu diesem Thema gab es diesmal jedoch keine konkreteren Informationen.

