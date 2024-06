Sherlock Holmes 3 ist noch nicht tot

Guy Ritchie brachte 2009 bzw. 2011 zwei Sherlock-Holmes-Filme heraus, und da beide ziemlich gut zu laufen schienen, gingen viele davon aus, dass es nicht lange dauern würde, bis auch ein dritter Film debütierte. Aber es ist jetzt etwa 13 Jahre her und es wurde immer noch kein weiterer Film gedreht, so dass viele davon ausgehen, dass die Serie tot ist.

Laut der Produzentin Susan Downey, der Frau von Sherlock Holmes selbst, Robert Downey Jr., gibt es eine Welt, in der irgendwann ein dritter Film erscheint, und tatsächlich werden immer noch Ideen herumgeworfen.

Im Gespräch mit Collider sagte Downey: "Jeden Tag sprechen wir darüber: 'Was ist die beste nächste Version davon?' Jedes Mal, wenn ich Robert und Jude [Law] zusammen sehe, was ich glücklicherweise ein paar Mal im Jahr sehe, hängen wir zusammen ab und ich frage mich: 'Kann ich diese Jungs wieder zusammen auf die Leinwand bringen?' Es ist Magie. Es muss einen wirklich starken Grund geben, es muss eine großartige Geschichte sein, und wir haben einige Dinge in Arbeit."

Glaubst du, dass es noch einen Platz für einen dritten Sherlock-Holmes-Film gibt oder nicht?