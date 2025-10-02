Sherlock Holmes 3 bekommt ein vielversprechendes Update von Susan Downey

Sherlock Holmes 3 ist vielleicht nicht mehr so weit entfernt, wie wir einst befürchtet hatten, aber auch wenn Produzentin Susan Downey uns einen Hoffnungsschimmer über eine Rückkehr in die Welt der Verbrechensaufklärung von Robert Downey Jr. und Jude Law gegeben hat, sieht es nicht so aus, als würden wir in absehbarer Zeit einen dritten Film sehen.

Bei einem kürzlichen Panel mit Collider sagte Downey, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ziemlich nahe dran waren, einen dritten Film zu machen. "Ich bin dankbar, dass wir diese Version nicht gemacht haben", sagte sie. Nachdem dieser Film gescheitert war, brach eine Pandemie aus, und da es immer schwieriger wird, Robert Downey Jr. zu bekommen, haben wir seitdem nicht mehr allzu viele Updates zu Sherlock 3 erhalten.

"Ich würde gerne einen dritten Sherlock auf die Welt bringen." Downey fuhr fort. "Wir spielen schon lange damit. Wir haben über leicht unterschiedliche Richtungen gesprochen... Ich würde es einfach gerne tun. Es ist schwer, es ist schon eine Weile her. Die Messlatte liegt wirklich hoch."