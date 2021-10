Shenmue-Serie fasst Geschichte der Trilogie in 2022 zusammen

HQ

Es ist mehr als ein Jahr her, seitdem der Shenmue-Schöpfer Yu Suzuki und der Regisseur Chikara Sakurai (beteiligt unter anderem an Anime-Umsetzungen von One Punch Man und Naruto) bestätigten, dass sie sich mit Adult Swim und Crunchyroll zusammentun, um eine Anime-Serie basierend auf Segas langjähriger Shenmue-Serie anzufertigen. Ende der Woche haben wir endlich einen ersten Trailer gesehen, der vor allem die Action und Gespräche in Szene setzt.

Nächstes Jahr sollen 13 Folgen ausgestrahlt werden, in denen die gesamte bisherige Geschichte nacherzählt wird. Obwohl sich die Rollenspiele ziemlich gemächlich erzählen, wird wahrscheinlich dennoch einiges geschnitten werden müssen. Anbieten würden sich die Nebenbeschäftigungen, wie Gabelstaplerfahren, das Knuddeln von süßen Kätzchen, Holzhacken oder Entenrennen.