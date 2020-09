Shenmue wird zur Anime-Serie auf Crunchyroll

Deep Silver und YS Net haben aufregende Neuigkeiten zu Shenmue vorbereitet, denn Crunchyroll hat das Produktionsstudio Adult Swim mit der Erstellung einer Anime-Serie basierend auf dem Material von Yu Suzuki beauftragt. Es klingt ganz so, als würde die Serie mit ihren dreizehn Folgen Laufzeit dem Verlauf der Spiele folgen. In der Story wird es nämlich um den Titelheld Ryo Hazuki gehen, dem wir auf seiner langen Reise von Japan nach China begleiten. Dieses Abenteuer nimmt er nach dem Tod seines Vaters auf sich, es geht also um Rache.

Glücklicherweise ist der Produzent Chikara Sakurai, dem wir unter anderem Teile von Naruto und One Punch Man, sowie vielen anderen Goodies verdanken, für die Leitung des Projekts verantwortlich. Aktuell wissen wir leider nicht sehr viel mehr darüber, deshalb warten wir aktuell auf weitere Informationen über die geplante Premiere und dergleichen.