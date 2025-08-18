Shenmue III Enhanced wurde angekündigt

HQ

Fans des Kultklassikers von Yu Suzuki können sich auf ein großes Upgrade freuen, denn Shenmue III Enhanced wurde nun offiziell angekündigt und wird während der Gamescom gezeigt. Die Neuveröffentlichung bringt nicht nur eine Reihe technischer Verbesserungen mit sich, sondern markiert auch das Debüt des Spiels auf Xbox- und Nintendo-Plattformen.

Die aktualisierte Version wurde von ININ Games veröffentlicht und wird für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Steam, Epic Games Store und Nintendo Switch veröffentlicht. Es bleibt jedoch unklar, ob dies für das aktuelle Modell, die gemunkelte Switch der nächsten Generation oder beide gilt. Spielern, die das Spiel bereits auf PlayStation 4 oder PC besitzen, wird ein Upgrade-Pfad auf die erweiterte Version angeboten.

Auf der technischen Seite bietet diese neue Version von Shenmue III die Art von Upgrades, die für moderne Neuveröffentlichungen zum Standard geworden sind: 4K-Auflösung, verbesserte Texturen, detailliertere Umgebungen und Upscaling über DLSS und FSR. Die Welt wird sich dank einer größeren Anzahl von NPCs auch lebendiger anfühlen, und ein "klassischer Kameramodus" wird das Gefühl der ersten beiden Spiele zurückbringen.

Zu den Gameplay-Optimierungen gehören die automatische Wiederherstellung der Gesundheit vor jedem Kampf, die Möglichkeit, Zwischensequenzen zu überspringen, verzeihendere QTEs und weniger "wirtschaftliche Hindernisse", die zuvor den Fortschritt verlangsamt haben. Die Menüs und die Benutzeroberfläche wurden ebenfalls verfeinert, um ein reibungsloseres Gesamterlebnis zu bieten.

Also ja – es klingt nach einem vielversprechenden Paket.