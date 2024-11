Shenmue 3 Verlag verspricht, dass die Saga noch lange nicht zu Ende ist.

HQ

Raus mit dem Alten und rein mit dem Neuen. Deep Silver, der ehemalige Publisher des dritten Shenmue-Spiels, hat die Fackel offiziell an Inin Games übergeben. Bedeutet das, dass wir endlich ein neues Kapitel in Ryo Hazukis Saga bekommen könnten? Nun, vielleicht. Es gibt einen Hauch von vorsichtigem Optimismus von Inin, der bei seiner Übernahme seine Begeisterung über die Zukunft zum Ausdruck brachte und darüber, wie sie die Serie in die nächste Phase bringen wollen.

Was hältst du von Shenmue III und würdest du gerne eine Fortsetzung sehen?