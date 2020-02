Shenmue 3: Verkäufe hinter den Erwartungen des Publishers

Es dauerte fast zwei Jahrzehnte, bis die Shenmue-Geschichte letztes Jahr mit Shenmue 3 (so gut wie gar nicht) fortgesetzt wurde. Am Ende waren die Fans vor allem glücklich darüber, noch einmal die Chance bekommen zu haben, dieses einzigartige Spielerlebnis in neuer Aufmachung zu erleben und beim Spielen an alte Tage denken zu können. Die Verkaufslisten haben den Titel nicht lange im Blick gehalten, was schnell die Vermutung aufkommen ließ, dass das Game kommerziell gefloppt ist.

Die Embracer Group, Eigentümer der beiden Verlagshäuser Deep Silver und Koch Media, bestätigt diesen Verdacht in ihrem jüngsten Quartalsbericht. Das schwedische Unternehmen teilt zwar keine konkreten Verkaufszahlen mit (und gibt zudem an, dass sie nicht wissen, wie der Titel im Epic Game Store abgeschnitten hat), allerdings reduzieren sie die Prognosen für das kommende Jahr deutlich, was "hauptsächlich" daran liegt, dass Shenmue 3 unter den Erwartungen liegt". Das lässt durchscheinen, dass der Umsatz nur sehr niedrig gewesen sein kann.

Produzent und Industrielegende Yu Suzuki hat zuvor gesagt, dass er gerne noch viele weitere Teile der Serie entwickeln möchte, aber es bleibt mehr als ungewiss, ob sein Traum jemals in Erfüllung geht. Noch wollen wir den Kopf aber nicht in den Sand stecken, denn nächste Woche steht der Start einer neuen DLC-Geschichte in Shenmue 3 bevor. Am 18. Februar erscheint das "Story Quest Pack" auf PC und PS4 (6 Euro zahlt ihr dafür). Um auf den Inhalt zuzugreifen müsst ihr mindestens Niaowu erreicht haben, dort erwartet Ryo "ein vertrautes Gesicht aus der Vergangenheit von Zhang Shugin", das für einigen Wirbel zu sorgen scheint. Die Screenshots geben euch vielleicht weitere Anhaltspunkte.