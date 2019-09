Shenmue 3 erzeugt gemütliche Atmosphäre auf Tokyo Game Show

Anlässlich der Tokyo Game Show haben YS Net und Deep Silver einen weiteren Trailer für ihre Fortsetzung der Shenmue-Reihe veröffentlicht. Allzu viel solltet ihr nicht erwarten, es handelt sich dabei nämlich nur um ein sogenanntes Mood-Video, das Fans in eine bestimmte Stimmung versetzen soll. Im Wesentlichen erleben wir darin eine beruhigende Tour durch einige der Umgebungen, die uns Ryos neues Abenteuer bieten wird. Üppige Natur, strahlende Sommerabende und natürlich geschäftige Märkte sind beispielsweise dabei. Was haltet ihr bislang von der Spielwelt? Shenmue 3 erscheint am 19. November und wir haben ganz frisch unsere etwas verspätete Gamescom-Vorschau veröffentlicht, falls ihr mehr über das Game herausfinden wollt.

