Lass uns nicht um den heißen Brei herumreden, du weißt, worum es in diesem Film wirklich geht. Jason Statham macht zwar vieles richtig, doch seine Filme laufen meist nach dem gleichen Schema ab und sind auf genau dieselbe Weise aufgebaut. Ob wir nun über The Expendables, Mechanic, The Beekeeper, A Working Man, sogar The Meg und Fast and Furious sprechen - Stathams Rollen und Darstellungen sind meist der raue und harte Kerl, der die Widrigkeiten überwindet, um den Tag zu retten, oft indem er den gewalttätigsten Weg überhaupt wählt. Man kann darüber sagen, was man will und wie vorhersehbar es geworden ist, aber man kann auch nicht leugnen, dass Stathams Filme meist ziemlich unterhaltsam anzusehen sind.

Ich möchte euch also etwas Zeit sparen und gleich vorwegnehmen, dass Shelter wieder einmal voll und ganz in dieses Schema passt. Es ist ein Actionfilm, der leicht zu konsumieren ist, keinen großen Eindruck hinterlässt, aber einige Momente enthält, die erklären, warum Statham immer wieder solche Filme machen soll. Der perfekte 5/10-Film, könnte man sagen.

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Ich werde nicht viel Zeit mit der Handlung verschwenden, denn es gibt eigentlich nicht viel zu beleuchten. Kurz gesagt: Statham ist ein ehemaliger britischer Spezialeinsatzmann, der nach Jahren des Exils und des Versteckens gefunden wurde und von genau der Regierung gejagt wird, der er früher diente. MI6 schleudert ihm allerlei Ressourcen und Bedrohungen entgegen, und es ist seine Pflicht, diese zu überwinden, während er ein junges Mädchen schützt, das zufällig eine Verwandte eines seiner ehemaligen Teammitglieder ist. Wenn du ChatGPT nach einer generischen Statham-Filmzusammenfassung fragen würdest, würde das wahrscheinlich eine sehr ähnliche Handlung entwickeln, etwas, das ich tatsächlich mit ziemlich urkomischen Ergebnissen getestet habe, wie ihr unten sehen könnt.

"Ein ehemaliger Black-Ops-Agent, der zum einsamen Söldner wurde, wird zurück in eine Welt gezogen, die er hinter sich lassen wollte, als eine mysteriöse Gestalt aus seiner Vergangenheit wieder auftaucht. Er führt mittlerweile ein ruhiges Leben abseits der Gesellschaft, wird jedoch zum Handeln gezwungen, als eine junge Frau, die mit einem vor Jahren schiefgelaufenen Auftrag in Verbindung steht, zur Zielscheibe eines mächtigen internationalen Verbrechersyndikats wird.

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"Widerwillig nimmt er sie unter seine Fittiche und deckt eine Verschwörung auf, die sich von den Straßen Londons bis zu hochrangigen Unternehmenseliten erstreckt und gestohlene Technologie, schmutziges Geld und einen Verrat umfasst, der ihm näher am Inneren liegt, als er erwartet hatte. Während die Zahl der Toten steigt und die Zeit abläuft, muss er sich auf seine brutale Effizienz, Straßenklugheit und seinen unknackbaren Code verlassen, um die Operation Stück für Stück zu demontieren.

"In der Unterzahl und an jeder Ecke gejagt, führt er einen unerbittlichen, hochoktanigen Krieg gegen einen Feind, der jede seiner Bewegungen kennt. Aber sie haben einen entscheidenden Fehler gemacht - sie haben ihm etwas gegeben, wofür er kämpfen kann."

Das mag so erscheinen, als sei Shelter ein weiteres eklatantes Beispiel für einen sinnlosen Actionfilm, ähnlich wie A Working Man, aber hier schleicht sich der Statham-Faktor wieder ein. Trotz all seiner erzählerischen Schwächen gibt es Szenen und hervorragend choreografierte Kämpfe, die immer wieder beweisen, dass Statham einer der besten reinen Actionstars überhaupt ist. Es ist John-Wick-ähnlich, mit schlagfertiger und schneller Gewalt, die nie so wirkt, als würden die Schauspieler sich zurückhalten oder sich träge bewegen. Es ist ein Ballett voller Brutalität, und Statham ist ein Meister dieses Tanzes.

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Ebenso kann das Budget für Shelter offensichtlich nicht mit vielen anderen modernen Actionoptionen mithalten, sondern setzt mehr auf reale Sets und Umgebungsnutzung, flüssig choreografierte Kämpfe und Momente von Klasse der erfahreneren Schauspieler wie den stets hervorragenden Bill Nighy. Dies ist kein Film, der darauf abzielt, eure Zeit zu verschwenden, oder dies tatsächlich tut; es ist eine rasante Achterbahnfahrt voller Gewalt, die euch trotz ihrer offensichtlichen Schwächen und typischen Stilmittel gut unterhalten wird. Was Letzteres betrifft, gibt es obligatorische Plot-'Twists', wie zum Beispiel dass der Hund des Protagonisten Michael Mason getötet wird und für ihn eine weitere Motivation wird, sowie typische Schauplatzwahl für diese Ein-Mann-Armee-Filme, darunter eine Club-Sequenz, bei der man einfach weiß, dass sie dazu dient, der Tonmischung einen freien Tag zu gönnen, da der dröhnende Ambient-EDM-Soundtrack jedes andere Geräusch völlig übertönt...

Also ja, ihr wart schon hier, ihr habt das schon gesehen, aber das ändert nichts daran, dass Shelter einfach unterhaltsam ist. Es verlangt nicht viel von einem, und es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob wir Filme mit einer derart einfachen kreativen Ausrichtung weiterhin unterstützen sollten, aber im Gegensatz zu beispielsweise War Machine auf Netflix ist Statham die größte Rettung von Shelter, der wie immer glänzt und eine Leistung abliefert, die die zweistündige Laufzeit wie im Flug vergehen lässt. Es ist Statham, wie du ihn kennst und liebst. Mach daraus, was du willst.