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Es wurde berichtet, dass das britische multinationale Ölunternehmen Shell trotz bekannter und intern berichteter Beweise, die belegen, dass die Pipeline weitverbreitete Verschmutzung verursachte, aktiv weiterhin Öl durch eine nigerianische Pipeline pumpte.

Laut BBC News wurden eine Reihe von Akten und Beweisen, darunter E-Mails und Präsentationen, erworben, die belegen, dass Shell-Manager bereits Anfang 2008 vor der verschmutzenden Pipeline gewarnt wurden und trotz der geteilten Risiken beschlossen haben, weiterhin Millionen von Barrel Öl durch die Leitung zu pumpen.

Die Leitung gilt als eine der wichtigsten Pipelines von Shell in Afrika und erstreckt sich über 60 Meilen durch das Niger-Delta, ein Gebiet, das regelmäßig mit Ölverschmutzungen und Problemen konfrontiert ist, die weiterhin bleibende und erschreckende Auswirkungen auf Umwelt und Ökosystem hinterlassen.

Der Bericht besagt, dass die Leitung anfällig für Verschüttungen war und häufig von Öldieben ins Visier genommen wurde, was Shell mit der Behauptung widerlegt, häufig in die Leitung zu investieren, um diese Probleme zu beheben – und das alles, bevor die Leitung im letzten Jahr verkauft wurde.

Diese aufschlussreichen Informationen haben dazu geführt, dass einige sich melden und über die Auswirkungen der Schnur auf die Umwelt sprechen und darauf hinweisen, dass die Fischpopulation eingebrochen ist und dass alle gefangenen Meereslebewesen nun deformiert erscheinen. Die lokalen Gemeinschaften fordern Maßnahmen und Konsequenzen von Shell, wobei eine internationale Klage eingereicht wird, bei der die Anspruchsteller 250 Millionen Dollar Entschädigung fordern und weitere 750 Millionen Dollar zur Reinigung der Umwelt zurückgelegt werden.