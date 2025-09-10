Sheen verrät, dass er die Rolle von Daniel LaRusso aufgegeben hat

HQ

Charlie Sheen hat seine Memoiren "The Book of Sheen" veröffentlicht - und fast gleichzeitig hat Netflix seine zweiteilige Dokumentation "Charlie Sheen" veröffentlicht, ein Enthüllungsprojekt, das darauf abzielt, den ganzen Wahnsinn aufzudecken, der das Leben des Schauspielers geprägt hat. Erwartungsgemäß bietet die Serie eine große Bandbreite an wilden Anekdoten aus Sheens turbulenter Karriere, aber ein Detail sticht für Filmfans besonders hervor: Sheen behauptet, dass ihm bereits Anfang der 1980er Jahre die Hauptrolle des Daniel LaRusso in "Karate Kid" angeboten wurde.

Laut Sheen trat Regisseur John G. Avildsen kurz vor den Dreharbeiten zu seinem ersten Projekt Grizzly II: Revenge (erinnern Sie sich an den "Klassiker"?) an ihn heran, ob er Daniel spielen wolle. Aber sein Vater, Martin Sheen, riet ihm, seine früheren Verpflichtungen einzuhalten und zu den Dreharbeiten zu Grizzly II nach Budapest zu fahren. Diese Entscheidung ebnete Ralph Macchio den Weg für die ikonische Rolle - und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.

Könntest du dir Charlie Sheen als das originale Karate Kid vorstellen?