Shedworks Sci-Fi-Abenteuer Sable erscheint 2020

Shedworks hat Sable gestern auf 2020 verschoben. In einer Nachricht schreibt der Entwickler, dass das kleine Team seit Oktober 2017 an dem Sci-Fi-Spiel arbeitet und ihn ursprünglich in diesem Jahr veröffentlichen wollte. Allerdings benötigen sie noch mehr Zeit und daher musste der Veröffentlichungstermin für PC und Konsole auf 2020 verschoben werden. In Sable, so heißt übrigens auch die Hauptfigur, landen wir auf einem fremden Planeten, mitten in einer riesigen Wüste. Statt aufzugeben erkunden wir die antiken Monumente, bewundern die heruntergekommene Architektur und durchsuchen andere Raumschiff-Wracks. Währenddessen lernen wir etwas über die Geschichte der früheren Bewohner und finden eventuell einen eigenen Platz in dieser Welt.

