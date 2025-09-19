She-Hulk-Star fordert Fans auf, Disney+, Hulu und ESPN abzusagen

HQ

Wenig überraschend sorgte Jimmy Kimmels Live-Witz über die Ermordung von Charlie Kirk für Aufruhr. Was jedoch viele schockierte, war, wie schnell ABC reagierte: Der Sender setzte die Show abrupt aus, eine Entscheidung, die in ganz Hollywood und darüber hinaus scharfe Kritik hervorgerufen hat.

Eine der lautesten Stimmen ist Tatiana Maslany, die vor allem für ihre Rolle der smaragdgrünen Superheldin She-Hulk bekannt ist. Auf Instagram forderte sie ihre Follower auf, ihre Disney-Abonnements – einschließlich Disney+, Hulu und ESPN – aus Protest zu kündigen. Sie ist bei weitem nicht allein. Michael Keaton forderte CBS und NBC öffentlich auf, "Rückgrat zu haben und sich für ihre Mitarbeiter einzusetzen", während Lost-Schöpfer Damon Lindelof schwor, nicht mehr mit Disney zusammenzuarbeiten, bis Kimmel wieder eingestellt ist.

Die Debatte tobt nun darüber, ob die Entscheidung von ABC ein verantwortungsvoller Schritt oder eine Überschreitung der Meinungsfreiheit war.