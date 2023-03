Shazams Zachary Levi will in The Last of Us Staffel 2 dabei sein

HQ

Zachary Levi ist ein ziemlicher Fan davon, seine Meinung auf Twitter zu sagen, und das hat ihn oft in eine schwierige Situation gebracht, aber unabhängig davon nutzt der Schauspieler die Plattform auch, um seine Bewunderung für aktuelle Film- und Fernsehprojekte zu teilen, und das neueste, um diese Behandlung zu erhalten, ist HBO Max's The Last of Us.

In einem Tweet merkt der Shazam-Star an, dass er die Spiele von Naughty Dog liebte, dachte, Part II sei besser als Part I, und fragte dann Neil Druckmann, ob er eine Rolle in Season 2 der Show haben könnte, die mit der Anpassung von The Last of Us: Part II beginnen wird.

Angenommen, Druckmann beißt, würdest du Levi gerne in The Last of Us sehen, und in welcher Rolle?