Shazam-Schauspieler sagt, dass Xbox die beste Konsole ist, wegen der Spiele und Controller

Es gibt keinen Mangel an Hollywood-Stars, die Videospiele lieben, und viele von ihnen sind eingefleischte Fans. Einer der größten Gamer ist Zachary Levi, der in den beiden letzten Filmen über den Charakter Shazam spielt. Kürzlich nahm er sich die Zeit, einem X-Benutzer zu antworten, welche Konsolen ihm am besten gefallen, und ordnete sie ein:



Xbox Series S/X

Schalter

PlayStation (Englisch)



Als andere Benutzer ihn baten, dies näher auszuführen, schrieb Levi, dass er zwar zustimme, dass Sony eine bessere Benutzeroberfläche habe, aber er denke, dass die Xbox-Controller "weit überlegen" seien. Das Spiel ist für ihn jedoch das Wichtigste und er erklärt:

"Die Halo-, Gears of War- und Fable-Franchises waren alle episch. Ganz zu schweigen von dem neuen Starfield, das ich gerade geknackt habe und das mir sehr viel Spaß macht."

Auf die Frage, warum er Nintendo höher einstuft als Sony, antwortete er:

"Originaltitel, bruh! Nintendo hat mehr von dem, was ich will. UNCHARTED und LAST OF US sind die einzigen beiden PS-Titel, die ich wirklich liebe."

Stimmen Sie den Schlussfolgerungen von Levi zu?