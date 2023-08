Shazam! Schauspieler hat es satt, dass die Leute Hollywood-Müll sehen

HQ

Zachary Levi, Star von Shazam! und Shazam! Fury of the Gods, hat sich gegen die Menge an "Müll"-Inhalten in Hollywood ausgesprochen und gesagt, dass die Leute nicht die guten Filme unter all dem Müll heraussuchen sollten.

Bei einem Fan-Event in Chicago bekam Levi ein Mikrofon und hatte Folgendes zu sagen: "Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Menge an Inhalten, die aus Hollywood kommen, Müll ist – sie kümmern sich nicht genug darum, es wirklich großartig für euch zu machen. Das tun sie nicht.""Wie oft schaust du dir einen Trailer an und denkst: 'Oh mein Gott, das sieht so cool aus!' Dann gehst du ins Kino und denkst: 'Das war es, was ich bekommen habe?' Sie wissen, dass sie Ihr Geld haben, sobald Sie das Ticket bereits gekauft haben und auf dem Platz sitzen. Und die einzige Möglichkeit für uns, etwas davon zu ändern, besteht darin, nicht in den Müll zu gehen. Wir müssen uns aktiv nicht für den Müll entscheiden. Es wird helfen. Das wird sehr hilfreich sein."

Im Moment sehen wir an den Kinokassen einen gewissen Widerstand gegen viele mittelmäßige Superheldenfilme. Der letzte Atemzug des DCEU hat in Bezug auf die Gewinne überhaupt nicht viel gebracht, und selbst die Mega-Maschine Marvel beginnt sich in vielen Fällen zu verlangsamen, wenn nicht in Bezug auf die Einnahmen, dann sicherlich zumindest in Bezug auf die kritische Rezeption. Grundsätzlich, wenn Sie dieses Jahr nicht Barbie oder Oppenheimer sind, werden Sie wahrscheinlich auch eine schlechte Zeit an den Kinokassen haben, Superheldenfilm oder nicht.