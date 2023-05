Shazam! Fury of the Gods kommt später in diesem Monat zu HBO Max

HQ

Trotz eines großen Erfolgs für den ersten Film und überwiegend positiver Kritik für Shazam! Fury of the Gods wurde letzterer kein Kassenschlager. Aber hoffentlich könnte das lustige Superhelden-Abenteuer noch in diesem Monat ein großes Publikum finden, wenn es für HBO Max veröffentlicht wird.

In einem neuen Trailer (den Sie sich unten ansehen können) wird bestätigt, dass Shazam! Fury of the Gods am 23. Mai auf HBO Max Premiere hat. Hier folgen wir dem Titelhelden Shazam (gespielt von Zachary Levi), der und seine Freunde gegen die Töchter des Atlas antreten.

Wirst du dir Shazam! Fury of the Gods ansehen?